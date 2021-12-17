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حمد الله مع كونترا.. هدف كل 322 دقيقة

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حمدالله وكونترا

حمد الله مع كونترا.. هدف كل 322 دقيقة

العربية.نت

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سيجتمع عبدالرزاق حمدالله بمدربه الأسبق كوزمين كونترا في يناير المقبل بعد قرابة 7 أعوام على فراقهما.

وأعلن اتحاد جدة ضم حمدالله، ليعود للعمل مع كونترا بعدما دربه الأخير في غوانزو الصيني بين يناير ويوليو 2015.

وقاد كونترا الفريق الصيني في 30 مباراة، لعب حمد الله 16 لقاء منها في بطولتي دوري أبطال آسيا والدوري المحلي، بينما أبعدته الإصابة والأسباب الفنية عن بقية المواجهات.

حمدالله
حمدالله

وسجل حمد الله 4 أهداف فقط في 1286 دقيقة بمختلف المسابقات مع غوانزو تحت القيادة الفنية للروماني ليكون معدله التهديفي هدف واحد كل 322 دقيقة.

وساهم مهاجم النصر السابق في تمريرتين حاسمتين لزملائه في الفريق الصيني، بينما حصل على 5 بطاقات صفراء، واستبدله المدرب 5 مرات.

وحقق الثنائي الفوز 5 مرات من الـ16 مباراة، انهزما في 7 مباريات، و تعادلا في 4 لقاءات.

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