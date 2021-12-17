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كلوب: نحن في وضع صعب.. ولا أملك الحل

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كلوب في وضع حرج بسبب كورونا

كلوب: نحن في وضع صعب.. ولا أملك الحل

رويترز

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه يتعرض لحالة من الشك بعد الفوز 3-1 على نيوكاسل يونايتد أمس الخميس، إذ يهدد فيروس كورونا بفوضى خلال فترة عيد الميلاد المزدحمة في الدوري الإنجليزي.

وغاب فيرجيل فان ديك وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول في مواجهة نيوكاسل بسبب شكوك بشأن اختبارات إيجابية لفيروس كورونا ليكون المدرب الألماني في مأزق عما يمكن حدوثه في المواجهات المقبلة.

وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية :إنه وضع صعب حقا، لا أحد يعلم ماذا سيحدث في الغد. سنذهب إلى مقر التدريب إلى أن يتم إبلاغنا بأمر آخر. لم يسبق أن واجهت غياب ثلاثة لاعبين في يوم المباراة.

وتابع: لا أملك إجابة حول وجوب إيقاف الدوري من عدمه، لو توقفت البطولة لأسبوعين ثم عدنا، لا أعرف حقا ماذا أفعل، شاهدت تشكيلة إيفرتون اليوم ولم أتعرف على نصف اللاعبين.

وأضاف: غاب عنا ثلاثة لاعبين بسبب كوفيد-19 ثم سنلعب يومي 26 و28 وسيكون لدينا 13 لاعبا وهذا مستحيل. هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها لكني لا أملك الحل.

وحافظ ليفربول على تأخره بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر والذي سحق ليدز يونايتد 7-صفر يوم الثلاثاء.

وتأجلت خمس مباريات في الدوري هذا الأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا.

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