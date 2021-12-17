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مدرب تونس: نواجه الجزائر للثأر من البعض

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منذر الكبير
مدرب تونس يود إهداء كأس العرب إلى ياسين مرياح

مدرب تونس: نواجه الجزائر للثأر من البعض

رويترز

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يأمل منذر الكبير مدرب تونس في حصد لقب كأس العرب لكرة القدم عند مواجهة الجزائر في قمة مرتقبة في استاد البيت يوم السبت من أجل إسعاد المشجعين، والثأر ممن حاولوا التشكيك في فريقه.

وقال الكبير للصحافيين: سنواجه الجزائر بنفس طريقتنا، الكثير من القوة والشجاعة، نريد استرجاع ثقة الجماهير بنا عن طريق الفوز بالكأس وإهدائه لهم ولياسين مرياح بعد إصابته، فرحنا بالوصول إلى النهائي لكن كانت هناك بعض الحسرة لأننا خسرنا واحدًا من عائلتنا.

وتعرض مرياح لإصابة خطيرة في الركبة خلال الفوز 1-صفر على مصر في قبل نهائي كأس العرب يوم الأربعاء، في أحدث عقبة تواجه الكبير بعدما عانى من غيابات عديدة في بداية البطولة بسبب الإصابات وكوفيد-19.

ورفض الكبير اعتبار مواجهة الجزائر ثأرية بعد الخسارة وديا في يونيو الماضي، لكنها اعتبرها ثأرية ضد أشياء أخرى إذ صرّح: هي ثأرية ضد الناس التي شككت بنا وحاولت أن تدخل الارتباك إلى المنتخب، وضد الفترة الأخيرة التي ابتعدنا فيها عن المباريات النهائية وعن الألقاب.

واختتم: سنلعب بطاقة كبيرة وبقوة حتى نفوز باللقب، وحتى نظهر أن هذه المجموعة تعمل بقوة وأن هذا المجهود يستحق التتويج.

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