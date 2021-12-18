.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرسنال يعزز موقعه في "الرابع" بنقاط ليدز

  • الخط
أرسنال
أرسنال يعزز موقعه في الدوري الإنجليزي

أرسنال يعزز موقعه في "الرابع" بنقاط ليدز

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

حقق أرسنال فوزًا كاسحًا على مضيفه ليدز يونايتد 4-1 يوم السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وحسم أرسنال الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ تكفل البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و28 ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني رد البرازيلي رافينيا بهدف لليدز من ضربة جزاء في الدقيقة 75 لكن إيميل سميث-رو قتل آمال العودة بالهدف الرابع في الدقيقة 84.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض! لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض!
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
الأكثر قراءة
كيروش: ما حدث من حكم مباراة قطر لم أشاهده طوال مسيرتي كيروش: ما حدث من حكم مباراة قطر لم أشاهده طوال مسيرتي
بوقرة يكشف أسباب الفوز بكأس العرب ويشكر بلماضي بوقرة يكشف أسباب الفوز بكأس العرب ويشكر بلماضي
الجزائر تهزم تونس وتفوز بكأس العرب الجزائر تهزم تونس وتفوز بكأس العرب
رونالدو يشتري نادي بداياته رونالدو يشتري نادي بداياته
الجزائري براهيمي أفضل لاعب في كأس العرب الجزائري براهيمي أفضل لاعب في كأس العرب
أنشيلوتي: برشلونة ليس منافسا لريال مدريد أنشيلوتي: برشلونة ليس منافسا لريال مدريد
قبل أن تذهب
السعودية تطالب بضمان عدم تحول أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية
السعودية تطالب بضمان عدم تحول أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية
اكتشف المزيد