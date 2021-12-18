أرسنال يعزز موقعه في "الرابع" بنقاط ليدز

حقق أرسنال فوزًا كاسحًا على مضيفه ليدز يونايتد 4-1 يوم السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وحسم أرسنال الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدمًا بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ تكفل البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و28 ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 42.

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وفي الشوط الثاني رد البرازيلي رافينيا بهدف لليدز من ضربة جزاء في الدقيقة 75 لكن إيميل سميث-رو قتل آمال العودة بالهدف الرابع في الدقيقة 84.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.