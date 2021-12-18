أنشيلوتي: برشلونة ليس منافسا لريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن برشلونة "ليس منافسنا المباشر" حاليا، كما كشف أن إيدين هازارد سيشارك أساسيًا أمام قادش يوم الأحد.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: حاليا برشلونة ليس منافسنا المباشر لأننا أقرب إلى أشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، لكن لو كنت مدربا لبرشلونة لم أكن لأستبعد قدرتنا على المنافسة على لقب الدوري الإسباني أيضا.

مادة اعلانية

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد أن خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم على يد إسبانيول في أكتوبر الماضي، بينما يحتل برشلونة المركز الثامن بفارق 18 نقطة عن الصدارة بعد فوزه ست مرات فقط هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي: صحيح أننا عانينا من بعض الانتكاسات لكن هؤلاء الذين أصيبوا بعدوى كورونا أصبحوا على مايرام والبقية جاهزون لمباراة قادش.

وتابع: بعد النتائج الإيجابية الأولى، جاءت باقي النتائج سلبية، مصممون على اللعب وعلينا أن نتعايش مع الأمر مثلما يفعل المجتمع ، هذا الفيروس أصبح أقل قوة من ذي قبل ويجب أن نضع في اعتبارنا ضرورة العناية بأنفسنا والالتزام بجميع الاحتياطات.

وأكد أن هازارد سيشارك منذ البداية يوم الأحد: هو في حاجة إلى دفعة معنوية قوية، وسيشارك نظرا لأنه تدرب بشكل جيد ويستحق ذلك، المشكلة هي أنه لا يتمكن بشكل دائم من التدرب بنسبة 100% لكنني أعتقد أنه سيقدم مباراة جيدة.

وستكون هذه أول مشاركة أساسية للاعب بلجيكا منذ خسارة ريال بملعبه 2-1 أمام شريف تيراسبول بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر.

واختتم المدرب الإيطالي حديثه: بنزيمة تدرب بشكل جيد للغاية، إنه في حالة جيدة جدا وسيشارك في المباراة، مودريتش جاءت نتيجته سلبية ويبقى مفعما بالثقة، يشعر بالإرهاق وعانى من الحمى لذا لن يتواجد غدا، ثم سيتوجب علينا مراجعة ما تقوله اللوائح.