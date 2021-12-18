اجتماع حاسم بين أندية الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي ستعقد يوم الاثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعامل مع أزمة كورونا بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا في عدة أندية.

وغاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول يوم الخميس بسبب تفشي العدوى، بينما ظهرت 13 حالة إصابة بكوفيد-19 في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات.

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وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب على حدة.

وتأجلت مباراة يوم السبت بين أستون فيلا وبيرنلي لتكون السادسة من أصل 10 مباريات كان من المفترض لعبها يومي السبت والأحد.