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روما يقسو على أتالانتا برباعية في الدوري الإيطالي

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روما
روما إلى المركز الخامس بعد رباعية في شباك أتالانتا

روما يقسو على أتالانتا برباعية في الدوري الإيطالي

روما - د ب أ

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اكتسح روما مضيفه أتالانتا 4-1 يوم السبت خلال الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدفين مقابل هدف، إذ سجل تامي أبراهام ونيكولو زانيولو هدفين لفريق العاصمة في الدقيقتين الأولى و27 ورد أتالانتا بهدف عكسي سجله بريان كريستانتي بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وأكد روما أحقيته في هذا الفوز العريض خلال الشوط الثاني بعدما سجل هدفين آخرين بواسطة كريس سمالينغ وتامي أبراهام في الدقيقتين 72 و82.

وارتفع رصيد روما إلى 31 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 37 نقطة في المركز الثالث.

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