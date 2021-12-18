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رونالدو يشتري نادي بداياته

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رونالدو كروزيرو
رونالدو أصبح مالكًا لكروزيرو

رونالدو يشتري نادي بداياته

رويترز

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اشترى نجم كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدو حصة الأغلبية في نادي كروزيرو بالدرجة الثانية في بلاده، ليكون المالك الرئيسي لأول نادٍ لعب له في مسيرته الاحترافية موسم 1993-94.

ونجح مهاجم ريال مدريد الأسبق في إتمام الصفقة بمساعدة بنك إكس.بي البرازيلي للاستثمار الذي أعلن عن الاتفاق يوم السبت.

ولعب رونالدو في صفوف كروزيرو في فترة المراهقة في أوائل التسعينات قبل أن يصبح أحد أنجح المهاجمين في تاريخ اللعبة.

وتمت العملية عبر شركة تارا سبورتس المملوكة لرونالدو وقال البنك أنها لا تزال "مرهونة ببعض الظروف"، وتشمل الصفقة استثمار اللاعب السابق 70 مليون دولار في النادي الذي قضى عامين بالدرجة الثانية بالبرازيل.

وقال رونالدو: أنا سعيد جدا بإتمام العملية، اتمنى إعادة النادي للمكانة التي يستحقها.

ويعد هذا ثاني استثمار للاعب أيندهوفن، إنتر ميلان، ميلان، برشلونة وكورنثيانز السابق بعد أن اشترى 51 في المئة من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني في 2018.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر قليلة من تصديق مجلس الشيوخ البرازيلي على قانون يسمح للأندية العريقة، المملوكة تاريخيا للجماهير والمعارضة للمستثمرين الأجانب، بالتحول إلى شركات.

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