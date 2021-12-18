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كلوب: تلقي لقاح فيروس كورونا واجب أخلاقي

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كلوب يعتقد أن جميع لاعبي الدوري الإنجليزي يجب أن يتلقوا لقاح فيروس كورونا

كلوب: تلقي لقاح فيروس كورونا واجب أخلاقي

لندن - د ب أ

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كشف يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه يعتقد أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يجب أن يكون إلزاميا "من الناحية الأخلاقية".

وأبدى كلوب دعمه بوضوح لبرنامج التطعيم باللقاح، وأكد أن اللاعبين يتحملون المسؤولية في اتباع خطى الغالبية العظمى من المواطنين.

وقال كلوب إن 99% من أفراد فريقه تلقوا كامل جرعات التطعيم، كما تلقى عدد منهم الجرعة التنشيطية وبعضهم من المقرر أن يتلقاها.

ويعد هذا متناقضا بشكل كبير مع الوضع في رابطة كرة القدم الإنجليزية، إذ أكد نحو ربع اللاعبين المنتمين لها أنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية: من الناحية الأخلاقية، يجب أن يكون هذا إلزاميا لكل شخص حسب ما أعتقد، وليس من الناحية القانونية.

وأضاف: هي مسألة قناعة، إذا كنت أفعل شيئا يساعد الناس من حولي فهذا الأمر يعد إلزاميا لكن من الواضح أن بعض الناس يرون ذلك بشكل مختلف.

وتابع: عمري 54 عاما وأؤمن بشدة بإمكانية إقناع الناس بفعل الأشياء الصحيحة، لكنني لست واثقا من هذا في هذه القضية على وجه الخصوص.

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