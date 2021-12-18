كيروش: ما حدث من حكم مباراة قطر لم أشاهده طوال مسيرتي

هاجم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو الذي أدار مباراة فريقه أمام نظيره القطري خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب خسارة منتخب مصر بركلات الترجيح: كرة القدم بها العديد من الأخطاء، ما حدث اليوم أن حكم المباراة كان حادًا للغاية وعندما نتحدث معه يقول اصمتوا أو هذا ممنوع، طوال مسيرتي لم أشاهد ما شاهدته اليوم.

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وأكد المدرب أن فريقه كان الأفضل خلال المباراة إذ صرّح: كانت مباراة جيدة من الطرفين، ولكننا كنا الطرف الأفضل وأتيحت لنا العديد من الفرص، لكن في النهاية ركلات الترجيح ابتسمت للمنتخب القطري وأقدم لهم التهنئة، وأنا سعيد للغاية باللاعبين الجدد في المنتخب الوطني.

وأضاف: أحيانًا كرة القدم لا تمنح الفوز للأفضل داخل الملعب ولكن لمن يسجل وعلى أية حال في النهاية كسبنا العديد من اللاعبين من أجل المرحلة المقبلة.

وتابع: أود أن أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه، استفدنا كثيرا من هذه البطولة وخرجنا بمكاسب عديدة، كنا نريد أن نفوز بالبطولة أو الحصول على المركز الثالث على أقل تقدير لكن الحظ لم يكن معنا.

وعن الانتقادات التي توجه له بسبب بعض اختياراته الفنية وكيفية إدارته للمباريات: الجميع يواجه الانتقادات بما فيهم المسيح وحتى نيلسون مانديلا لم يفز في الانتخابات، هذه هي الحياة ولا توجد لدي أي مشكلة، أستفيد من بعض الانتقادات لأنها تجعلني مدربًا أفضل.