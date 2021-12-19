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القبض على "عنصري" تهجم على بدلاء أرسنال خلال لقاء ليدز

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أرسنال ليدز
الاتحاد الإنجليزي يحقق في مزاعم الإساءة العنصرية التي تعرض لها بدلاء أرسنال

القبض على "عنصري" تهجم على بدلاء أرسنال خلال لقاء ليدز

لندن - د ب أ

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يحقق الاتحاد الإنجليزي في مزاعم الإساءة العنصرية التي وُجهت لبدلاء أرسنال من جانب أحد جماهير فريق ليدز خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت بالدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الحكم أندريه مارينر أوقف اللعب في الدقيقة 38 للتشاور مع حكام المباراة بعدما تم الإبلاغ عن الواقعة وأكد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال عقب اللقاء أنه تم استهداف بعض اللاعبين البدلاء.

وأدان ليدز هذه الإساءة عقب الخسارة 1-4 وذُكر في بيان أنه تم القبض على أحد الأشخاص الذين لهم علاقة بالواقعة.

وقال النادي: يمكن لليدز يونايتد أن يؤكد أن التحقيق بشأن ادعاءات العنصرية خلال الشوط الأول من مباراتنا أمام أرسنال جارٍ حاليا، وأنه تم إلقاء القبض على شخص على صلة بهذه المزاعم.

وأضاف: لن يتم التسامح مع العنصرية في ليدز وأي مشجع يتبين أنه يستخدم لغة عنصرية سيخضع لحظر دخول مباريات الفريق مدى الحياة.

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