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بلباو يعرقل صحوة بيتيس بثلاثية مثيرة في الدوري الإسباني

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بلباو
آخر انتصار لبلباو قبل مباراة ريال بيتيس كان في أكتوبر الماضي

بلباو يعرقل صحوة بيتيس بثلاثية مثيرة في الدوري الإسباني

مدريد - د ب أ

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أوقف أتلتيك بلباو صحوة ضيفه ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني وحرمه من الاقتراب من صراع المنافسة على صدارة المسابقة، بعدما تغلب عليه 3 - 2 في الوقت القاتل يوم الأحد خلال الجولة 18 للمسابقة.

وارتفع رصيد بلباو الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ شهرين تقريبا إلى 24 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد بيتيس الذي تعرقلت انتفاضته في البطولة التي شهدت فوزه في مبارياته الأربع الماضية، عند 33 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث.

وتقدم بلباو بهدف مبكر عن طريق إينياكي وليامز في الدقيقة الثانية لكن سرعان ما تعادل بيتيس في الدقيقة السادسة عن طريق خوانمي.

وأحرز نبيل فقير الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 52 لكن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم طويلا بعدما عاد وليامز لهز الشباك مرة أخرى مسجلا هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 72.

وتأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 2 - 2 لكن أوسكار دي ماركوس منح النقاط الثلاث لبلباو بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الباسكي في الدقيقة 89.

ويرجع آخر فوز لبلباو في البطولة قبل هذا الانتصار إلى أكتوبر الماضي حينما تغلب 2 - 1 على ضيفه فياريال في المرحلة العاشرة للمسابقة.

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