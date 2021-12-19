بوقرة يكشف أسباب الفوز بكأس العرب ويشكر بلماضي

أشاد مجيد بوقرة مدرب الجزائر بالروح القتالية وعقلية الأبطال للاعبي فريقه، واعتبرها السبب الأساسي في إحراز لقب كأس العرب لكرة القدم عقب التفوق 2-صفر على تونس، بعد وقت إضافي يوم السبت، كما جه رسالة شكر لمدرب المنتخب الأول جمال بلماضي.

وسجل البديل أمير سعيود الهدف الأول بتسديدة قوية في الدقيقة 99 بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي، وأضاف ياسين براهيمي أفضل لاعب في البطولة الهدف الثاني من آخر تسديدة في المسابقة.

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وقال بوقرة في المؤتمر الصحافي: النقطة الأهم هي روح اللاعبين والرغبة في أن نربح، لعبنا كل لقاء وكأننا نخوض المباراة النهائية.

وأضاف: بالنسبة لي هذا مفتاح النجاح، عندما يرتدي اللاعبون قميص الجزائر فهم يبذلون كل ما لديهم من جهد وهذه الميزة الأساسية. أود أن أشكر الله على هذه اللحظات من السعادة، رأينا منافسة من كافة المنتخبات، أشكر كل اللاعبين وأنا فخور بهم.

ورفض بوقرة ترشيح أي لاعبين من الفريق الحالي للمدرب جمال بلماضي إذ صرّح: لا أقترح أي أسماء وكل الاختيارات أمام المدرب الأول ويمكنه أن يضم من يريد.

واختتم حديثه بشكر مدرب المنتخب الأول: أشكر جمال بلماضي الذي كان جانبي لعدة سنوات، هو شخص تعلمت منه الكثير وأشكر الجماهير والمشجعين الجزائريين الذين ساندونا في قطر.

وسيعود بلماضي لقيادة الجزائر في رحلة الدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون الشهر المقبل، ثم يواصل مشواره في تصفيات كأس العالم على أمل العودة إلى قطر بعد عام واحد.