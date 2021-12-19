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تشيلسي ضحية كورونا يسقط بالتعادل مع وولفرهامبتون

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تشيلسي وولفرهامبتون
تشيلسي يتأخر بست نقاط عن مانشستر سيتي بعد تعادل اليوم

تشيلسي ضحية كورونا يسقط بالتعادل مع وولفرهامبتون

لندن - رويترز

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تلقت آمال تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ضربة أخرى بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه وولفرهامبتون يوم الأحد رغم طلب الفريق الضيف تأجيل المباراة بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

ويتأخر تشيلسي بست نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي سحق مضيفه نيوكاسل يونايتد 4-صفر، بعدما أهدر نقطتين أخرتين عقب تعادله مع إيفرتون الأسبوع الماضي.

وصنع تشيلسي العديد من الفرص لكنه لم يهدد مرمى جوزيه سا حارس وولفرهامبتون بينما ألغى الحكم هدفا لأصحاب الأرض بداعي التسلل على المهاجم راؤول خيمنيز.

وطلب تشيلسي الذي خاض المباراة بستة لاعبين احتياطيين من بينهم حارسان بعد سبع إصابات بفيروس كورونا في صفوفه، من رابطة الدوري تأجيل المباراة لكنها رفضت وصرح بعدها المدرب توماس توخيل أن النادي "غاضب" من قرار رفض التأجيل وأنه يجد "صعوبة في فهمه".

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