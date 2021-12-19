الهلال يسعى لمداواة جراحه بالرائد.. والاتحاد يصطدم بالفتح

يسعى الهلال لاستعادة توازنه حينما يستضيف الرائد على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يحل اتحاد جدة ضيفاً ثقيلاً على الفتح، ويلتقي الباطن أمام ضيفه الحزم في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يسعى الهلال لاستعادة توازنه حينما يستضيف الرائد، إذ تراجع المستوى واهتزت النتائج خلال آخر 3 مباريات له في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي لم يعرف خلالها طعم الانتصارات.

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ويتطلع البرتغالي ليوناردو غارديم مدرب الهلال إلى إعادة فريقه لسكة الانتصارات، لاسيما أن الخروج المبكر من كأس الملك سيضعف بقاءه مع أزرق العاصمة.

ويواجه غارديم انتقادات من قبل جماهير ناديه بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق منذ تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا حيث تعادل في مباراتين أمام أبها والفيحاء وتلقى أول خسارة له هذا الموسم أمام غريمه التقليدي النصر يوم الخميس.

وفي المقابل، يبحث الرائد عن مواصلة أدائه المميز هذا الموسم والتأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك.

وخسر الرائد آخر مبارياته في الدوري أمام مضيفه الشباب بثلاثية نظيفة ليتراجع للمركز السابع برصيد 18 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الاتحاد لاستمرار عروضه القوية حينما ضيفاً ثقيلاً على الفتح.

ويأمل الاتحاد في تتويج أدائه المميز هذا الموسم بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا بالتأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة عن الشباب وضمك مع تبقي له مواجهة مؤجلة ستكون أمام الهلال.

وفي المقابل يتطلع الفتح لاستعادة توازنه بعد تراجع أدائه في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

وخسر الفتح 3 مباريات متتالية وتعادل في مباراة خلال آخر 4 مباريات خاضها بالدوري ليتراجع للمركز 12 برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الحزم متذيل الترتيب.

وفي المباراة الثالثة يسعى الحزم إلى تضميد جراحه حينما يحل ضيفاً على الباطن.

وعانى الحزم هذا الموسم من سوء النتائج إذ لم يعرف الفريق طعم الانتصارات منذ سبتمبر الماضي بعدما خسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات لتقرر إدارته إقالة البرتغالي هيلدر كرستوفاو مدرب الفريق.

في حين يتطلع الباطن لاستغلال تراجع مضيفه وتحقيق فوزٍ يؤهل الفريق للدور ربع النهائي لكأس الملك، خاصة وأن مواجهتهما الماضية التي أقيمت على نفس الملعب قبل فترة التوقف انتهت بالتعادل السلبي.