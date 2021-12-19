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ليوناردو عن رحيل مبابي إلى ريال مدريد: علينا أن نحترم قراره

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مبابي
ليوناردو يأمل في تجديد تعاقد باريس سان جيرمان مع مبابي

ليوناردو عن رحيل مبابي إلى ريال مدريد: علينا أن نحترم قراره

العربية. نت

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أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن ناديه لا يزال يمتلك "فرصة جيدة" لتوقيع عقد جديد مع نجم الفريق كيليان مبابي، بالرغم من التقارير التي ربطته بريال مدريد مؤخرًا، بالإضافة إلى تبقي بضعة أشهر على نهاية تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية لإذاعة "يوروب وان": إنه موضوع معقد لأننا نريده أن يظل هنا للأبد، لكن يجب علينا احترام قراراته.

وتابع: لا زلت أظن أن هناك فرصة جيدة لعقد جديد يربط مبابي بالنادي، أعتقد أن الأمر ممكن. يعتقد الناس أننا نطلق عليه "الأفضل في العالم" لأننا فقط نريد تجديد تعاقدنا معه، لكن هذا غير صحيح، هذا ما نؤمن به حقًا.

واختتم حديثه عن مبابي قائلًا: بعمر 23 عامًا، أظهر كيليان قدرات رائعة وشخصية كبيرة.

وشارك اللاعب في 23 مباراة مع فريقه هذا الموسم بمختلف البطولات، سجّل خلالها 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.

ودافع ليوناردو عن مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا: لا زلنا نؤمن بكل الأسباب التي جعلتنا نتعاقد معه. إنه يحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم مع التغييرات التي حدثت في الصيف.

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