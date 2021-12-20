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رونالدو لجماهير كروزيرو: لست بطلًا خارقًا

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رونالدو
كروزيرو هو النادي الثاني الذي يمتلكه رونالدو بعد بلد الوليد

رونالدو لجماهير كروزيرو: لست بطلًا خارقًا

رويترز

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وجه البرازيلي رونالدو المالك الجديد لنادي كروزيرو العريق رسالة لجماهير النادي بـ"ألا يعتبروه بطلًا خارقًا" عبر منشور له على تطبيق انستغرام بعد إتمام الصفقة.


وقال رونالدو: حان وقت العودة، هذا دوري للمحاولة وفتح الأبواب للفريق، لست بطلا ولا يمكن للأبطال الخارقين تغيير الواقع وإنما بتحمل المسؤولية، الذكاء، الإدارة المستقيمة والتطور على المدى المتوسط والبعيد يمكننا أن نصحح المسار.

وأضاف: لا أملك كل الأجوبة على الأسئلة التي أوجهها لنفسي وربما التي توجهوها أنتم، ما أعرفه أن الطفل الذي تعلم في كروزيرو أن الأحلام قد تصبح حقيقة يجعلني أؤمن اليوم بأنه من الممكن إنقاذ النادي من أزمته.


واختتم: نبدأ فصلا جديدا في تاريخ النادي، عدت لأنني أؤمن بأن كروزيرو قادر على العودة ولأكون جزءا من التغيير بكرة القدم البرازيلية.


واستهل رونالدو مشواره مع كروزيرو في سن 16 عام 1993 قبل أن يشق طريقه ليصبح أحد أعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة.


ويعد كروزيرو من أكبر أندية البرازيل لكنه هبط للدرجة الثانية وسيخوض على الأرجح موسمه الثالث في المسابقة في 2022.

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