كونتي يشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع ليفربول

تحسر أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير على فشل فريقه في استغلال الفرص الكثيرة التي أتيحت له في مواجهة متكافئة انتهت بالتعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال كونتي الذي لعب فريقه لأول مرة منذ أسبوعين بعد تأجيل عدة مباريات بسبب تفشي عدوى كوفيد-19 في صفوفه: أعتقد أنها كانت مباراة مثيرة وصنعنا العديد من الفرص للفوز بالمباراة، نشعر بخيبة أمل للخروج بالتعادل، واجهنا فريقًا قويًا بالتأكيد.

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وتابع: خرجنا من المباراة بنقطة واحدة بدلا من ثلاث بالنظر إلى الفرص العديدة التي صنعناها.

وأضاف كونتي: قلت أننا نستطيع إزعاج ليفربول عندما نستحوذ على الكرة، وهذا ما حدث اليوم. هاري قدم مباراة جيدة وأحرز هدفا مهما، وأتيحت له الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، إنه لاعب مهم لنا. ديلي قدم أداء جيدا، في هذه الخطة بوجود ثلاثة لاعبين في خط الوسط يستطيع اللعب كلاعب وسط.

وبعد زيادة أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا أشار كونتي إلى أنه سيتفهم الأمر لو توقف الدوري الإنجليزي بعد تأجيل ست مباريات في دوري الأضواء منذ الأسبوع الماضي. وتجتمع الأندية يوم الإثنين لمناقشة الوضع في البلاد مع ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى.

واختتم كونتي حديثه بإظهار دعمه لقرار رابطة الأندية المنتظر: المسؤولون سيتخذون القرار المناسب. أهم شيء هو الحفاظ على سلامة الجميع، لو قرروا إيقاف كل شيء أو العثور على حلول أخرى وعدم التوقف أعتقد أننا سنتبع قراراتهم.