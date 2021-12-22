أرتيتا: مشاركة نكيتياه لا علاقة لها بأوباميانغ

أكد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الأربعاء أن مستوى إيدي نكيتياه الرائع حاليا يعني أنه يستحق الظهور بشكل أكثر انتظاما خلال جدول عيد الميلاد المزدحم بالدوري الإنجليزي، في الوقت الذي لا تزال فيه الشكوك تحوم حول مصير بيير-إيمريك أوباميانغ.

وسجل نكيتياه ثلاثة أهداف في فوز أرسنال 5-1 على سندرلاند المنافس في الدرجة الثالثة على استاد الإمارات ليحجز مقعده في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الثلاثاء.

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واستبعد أرتيتا لاعبه أوباميانغ للمباراة الثالثة على التوالي في كل المسابقات بعد تجريده من شارة القيادة بسبب مخالفة قواعد الانضباط.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان موقف أوباميانغ الحالي يعني أن نكيتياه سيحصل على المزيد من دقائق اللعب قال أرتيتا: بالطريقة التي يتدرب ويلعب بها نكيتياه حاليا فانه يستحق اللعب لفترات أطول في المباريات بغض النظر عن موقف أي لاعب آخر.

وينتهي عقد نكيتياه مع أرسنال في يونيو وقال أرتيتا أن النادي اللندني "يبذل قصارى جهده" لتمديد عقد اللاعب.

وأضاف المدرب: سينتهي عقد أي لاعب في أي وقت. اللاعب يرغب في مواصلة مسيرته على أعلى المستويات في كرة القدم وهذا ما سيحكم أي قرار يتخذه، لكننا نرغب في الإبقاء عليه وسنبذل كل الجهود الممكنة للاحتفاظ به.

ولم يكشف أرتيتا أي تفاصيل عن عودة الدولي الجابوني أوباميانغ الذي ذكرت وسائل إعلام أنه استبعد من التشكيلة قبل مواجهة ضيفه وست هام يونايتد هذا الشهر في الدوري الممتاز بعد عودته المتأخرة من رحلة في الخارج.