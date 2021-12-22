السعودية تستضيف المؤتمر الآسيوي للأمناء العامين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه يواصل التزامه بتعزيز قدرات أسرة اللعبة في قارة آسيا، وذلك عبر تنظيم مؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات الوطنية والإقليمية 2022، الذي يقام للمرة الأولى في السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير، وذلك على هامش كأس السوبر الإسبانية في الرياض.

وبات هذا المؤتمر يشكل محورا أساسيا في روزنامة فعاليات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو يشهد تجمع قادة أسرة كرة القدم الآسيوية، ويمنحهم الفرصة للتفاعل مع البرامج التي يعرضها عدد من أفضل الخبراء بكرة القدم الآسيوية والعالم.

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وشدد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز روح الشراكة بين الاتحاد والاتحادات الوطنية والإقليمية، وقال في تصريحات نشرها الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت يوم الأربعاء: أمناؤنا العامون يعتبرون مفتاح النظام الحيوي في كرة القدم الآسيوية، وهذا المؤتمر يؤكد من جديد التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعزيز برامج التطوير في الاتحادات الوطنية والإقليمية، حسب إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد.

وأضاف الشيخ سلمان: هذا المؤتمر يوفر منصة لتأسيس حوار مثمر، ويسهل تبادل المعرفة، ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات، مما يساعد على تقوية الاتحادات الوطنية والإقليمية ويؤسس لجعل أسرة القدم الآسيوية أكثر حيوية.

وأوضح: كما شهدنا خلال الجائحة، فإن التضامن والوحدة بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية والإقليمية كانت في أقوى حالاتها، ولهذا يجب أن نواصل البناء على الأساسات القوية التي لدينا من أجل تحقيق نتائج ومخرجات مشتركة، ضمن جهودنا لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً لكرة القدم الآسيوية.

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن امتنان الاتحاد وأسرة كرة القدم الآسيوية، للاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة المؤتمر هذا العام، إذ ستكون هذا المرة الأولى التي يقام فيها تحت إشراف أحد الاتحادات الوطنية.

وأضاف: أنا واثق أن اتحاداتنا الوطنية والإقليمية سوف تستفيد كثيرا من التحسينات التي تم استحداثها في مؤتمر هذا العام وباسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإعراب عن تقديرنا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يستضيف هذا المؤتمر خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة.

وإلى جانب القائمة المميزة للمتحدثين خلال المؤتمر، فإنه سيشهد تعريف المشاركين على جوانب مختلفة للعمل بالاتحاد القاري، وفي ذات الوقت فإنه سيقدم عرضا شاملا لبرامج ومبادرات التطوير التي تسعى للارتقاء بقدرات الاتحادات الوطنية والإقليمية.