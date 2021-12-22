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السوبر الإفريقي.. الأهلي يواجه الرجاء وعينه على ريال مدريد

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الأهلي يبحث عن بطولته القارية رقم 24 أمام الرجاء

السوبر الإفريقي.. الأهلي يواجه الرجاء وعينه على ريال مدريد

العربية. نت

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يسعى الأهلي المصري للفوز ببطولة قارية أخرى يوم الأربعاء، حينما يواجه نظيره الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، بهدف تضييق الخناق على ريال مدريد في قائمة الأندية الأكثر حصولًا على بطولات قارية على مستوى العالم.

ويمتلك الأهلي 23 بطولة قارية، تتضمن 10 كؤوس لدوري أبطال إفريقيا، 7 بطولات للسوبر الإفريقي، 4 ألقاب للأندية أبطال الكؤوس، وفاز مرة وحيدة بكأس الكونفدرالية وكأس الأفرو آسيوية.

وتأتي ألقاب ريال مدريد القارية الـ26 كالآتي: 13 دوري أبطال أوروبا، 4 بطولات لكأس السوبر الأوروبي ومثلها لكأس العالم للأندية، 3 ألقاب لكأس الإنتركونتنينتال، وفاز مرتين بكأس الاتحاد الأوروبي.

وتصدر الأهلي سابقًا تلك القائمة في عام 2014 بعد الفوز على الصفاقسي التونسي في كأس السوبر ليحقق بطولته القارية رقم 19، وتخطى حينها عملاقي أوروبا وأميركا الجنوبية، ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

واستفاق ريال مدريد قاريًا بقيادة زيدان، إذ فاز بـ8 ألقاب قارية عقب عام 2014، ليوسع الفارق مع الجميع وينفرد بصدارة تلك القائمة بفارق 3 بطولات عن بطل إفريقيا.

وتضم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا على المستوى القاري بوكا جونيورز وميلان بـ18 لقبًا إذ يتقاسمان المركز الثالث، برشلونة الإسباني رابعًا بـ17 لقبا، ليفربول فاز بـ 14 لقبا، والزمالك المصري يملك في رصيده 13 لقبا.

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