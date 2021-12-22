نجم التنس موراي: صلاح يذكرني برونالدينيو

أشاد البريطاني أندي موراي نجم التنس بلاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، ولفت إلى أن طريقة لعبه تذكره بالبرازيلي رونالدينيو، كما عبّر عن ندمه بسبب تجاهله لصلاح في لعبة "الفانتازي".

وقال موراي في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": أحب مشاهدة صلاح للغاية، إنه لاعب رائع ولديه شخصية قوية وابتسامته لا تفارق وجهه، من الصعب ألا تحبه، يسجل العديد من الأهداف المميزة التي تجعلك سعيدًا بمجرد مشاهدتها.

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وأضاف: لا يمكنني أن أشبهه بميسي بالرغم من أنهما يستخدمان القدم اليسرى، ولديهما القدرة على تقديم مراوغات استثنائية، لكنني أعتقد أن شخصيته تشبه رونالدينيو.

وأبدى الفائز بالعديد من بطولات "الغراند سلام" ندمه بسبب عدم اختيار صلاح منذ بداية الموسم ضمن قائمة فريقه في لعبة "الفانتازي" وفضّل عليه هاري كين مهاجم توتنهام.

وعلّق موراي على هذا الأمر قائلًا: لم أقم باختيار صلاح، اعتقدت أن كين الذي يسجل 25-30 هدفًا مع توتنهام سينفجر إذا انتقل لمانشستر سيتي ويسجل 35-40 هدفًا وتركت الأمر حتى اللحظة الأخيرة، لكن يبدو أنني قمت بقرار خاطئ ونادم عليه.

وحصل صلاح على 170 نقطة هذا الموسم كأكثر اللاعبين جلبًا للنقاط في الدوري حتى الآن، بينما جمع كين 39 نقطة فقط، ويتصدر لاعب ليفربول قائمة هدافي الدوري بـ15 هدفًا، بينما أحرز كين هدفين فقط.