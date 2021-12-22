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مع الأهلي.. موسيماني يطمح لمواصلة تفوقه على أندية المغرب

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موسيماني
موسيماني يواجه الرجاء المغربي للمرة الأولى

مع الأهلي.. موسيماني يطمح لمواصلة تفوقه على أندية المغرب

العربية.نت

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تميل كفة النتائج للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري في مواجهاته أمام أندية المغرب، إذ لعب أمامهم 13 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات منها، تعادل في 3 وخسر 4 لقاءات، لكن الحال لم يكن كذلك قبل توليه المهمة الفنية للنادي القاهري.

ويستعد موسيماني لخوض لقائه رقم 14 يوم الأربعاء، حينما يواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي المقام بالدوحة.

ولعب موسيماني أمام أندية المغرب، وهو يقود الدفة الفنية للأهلي 3 مباريات فاز بجميعها، إذ حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على الوداد في نصف نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال إفريقيا، وانتصر على مواطنه نهضة بركان في النسخة الأخيرة من كأس السوبر.

وسجل لاعبو الأهلي 7 أهداف خلال تلك المباريات الثلاث، بينما استقبلت شباكهم هدفًا وحيدًا فقط.

وواجه الجنوب إفريقي الوداد 10 مرات وهو على دكة بدلاء صنداونز، خسر أغلبيتها ولم يستطع العبور من أي مباراة إقصائية قارية أمام ممثل المغرب.

وذاق موسيماني طعم الخسارة في 4 مباريات منها، تعادل في 3، وانتصر 3 مرات، واستقبلت دفاعات بطل جنوب إفريقيا 10 أهداف، بينما سجل لاعبوه 8 أهداف.

وأقصى الوداد مدرب الأهلي الحالي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 ، ومن ربع النهائي خلال نسخة 2016-2017.

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