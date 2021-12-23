زاها يعود إلى تشكيلة ساحل العاج في أمم إفريقيا

عاد مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي ويلفريد زاها إلى تشكيلة منتخب بلاده ساحل العاج للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الفترة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين في الكاميرون، بعد أن ضمه المدرب الفرنسي باتريس بوميل الى قائمة من 28 لاعبًا يوم الخميس.

وغاب زاها عن النافدة الدولية الأخيرة في نوفمبر بعد أن طلب من مدرّبه عدم استدعائه لأنه يريد التفكير بمستقبله مع منتخب "الفيلة".

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وسينضم إلى خط هجوم قوي يضم على رأسه سيباستيان هالر، قناص أياكس أمستردام الهولندي ومتصدر هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويرغب بوميل في الاعتماد على لاعبين من ذوي الخبرة، إذ استدعى ستة عناصر من التشكيلة التي توجت بطلة للقارة عام 2015، من بينهم المدافعون سيرج أورييه وإريك بايي، بالإضافة إلى المهاجم ماكس غراديل.

وسيلتحق اللاعبون بمعسكر تدريبي اعتبارًا من 27 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية حتى السادس من يناير.

وأوقعت القرعة ساحل العاج، حاملة اللقب عامي 1992 و2015، في المجموعة الخامسة مع غينيا الاستوائية، سيراليون والجزائر حاملة اللقب.

وهنا القائمة المؤلفة من 28 لاعبًا:

لحراسة المرمى: سيلفان غبوهو (فولكيتي كيتيما الإثيوبي)، بادرا علي (جاي دي آر ستارز الجنوب إفريقي)، إيرا تابيه (سان بيدرو)، سيسيه عبد الكريم (أسيك ميموزا).

للدفاع: سيرج أورييه (فياريال الإسباني)، إريك بايي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ويلي بولي (ولفرهامبتون الإنجليزي)، ويلفريد كانون (بيراميدز المصري)، أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني)، سيمون ديلي (أدانا ديميرسبور التركي)، غيسلان كونان (رينس الفرنسي).

للوسط: حبيب مايغا (ميتز الفرنسي)، سيرج داي (سيون السويسري)، إبراهيم سانغاريه (أيندهوفن الهولندي)، جان دانيال أكبا أكبرو (لاتسيو الايطالي)، فرانك كيسييه (ميلان الايطالي)، حامد جونيور تراوري (ساسوولو الايطالي)، جان ميشال سيري (فولهام الإنجليزي).

للهجوم: ماكسويل كورنيه (بيرلني الإنجليزي)، ماكس غراديل (سيفاسبور التركي)، جيريمي بوغا (ساسوولو الايطالي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، جان إيفار كواسي (ترابزون سبور التركي)، نيكولاس بيبي (أرسنال الإنجليزي)، كريستيان كوامي (أندرلخت البلجيكي)، سيبياتيان هالر (أياكس أمستردام الهولندي)، جوهان بولي (الريان القطري)، كوناتي كريم (أسيك ميموزا).