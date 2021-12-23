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ليفربول يكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس الرابطة

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لقطة من ركلة الترجيح التي منحت التأهل لليفربول

ليفربول يكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس الرابطة

ليفربول - د ب أ

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أكمل ليفربول عقد المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه الماراثوني 5 - 4 بركلات الترجيح على ضيفه ليستر سيتي يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة على ملعب "آنفيلد" بالتعادل 3 - 3، إذ تقدم ليستر بهدفين مبكرين عن طريق نجمه جيمي فاردي في الدقيقتين التاسعة و13، قبل أن يقلص ليفربول الفارق بهدف عن طريق أليكس أوكسلايد تشمبرلين في الدقيقة 19.

وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 33، غير أن البرتغالي ديوغو جوتا أحرز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 68، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي حتى تحقق لهم ما أرادوا بعد أن سجل الياباني تاكومي مينامينو هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة ليفربول.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء على ملعب "كينغ باور" معقل ليستر ببطولة الدوري الإنجليزي.

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