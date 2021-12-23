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مدرب المغرب يكشف أسباب استبعاد زياش من كأس إفريقيا

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زياش
حكيم زياش لن يلعب مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا

مدرب المغرب يكشف أسباب استبعاد زياش من كأس إفريقيا

د ب أ

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كشف البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي أن أسباب استبعاد حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي من قائمة الفريق لكأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون ترجع إلى عدم التزامه بالقواعد الموضوعة في الفريق.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لموقع "لي 360 سبورت" المغربي، أنه وضع قواعد خاصة فيما يتعلق بالانضباط كما أنه كون روابط قوية ومتماسكة بين اللاعبين، وأن من يخالف ذلك يتم استبعاده.

وبالحديث عن انضمام عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الإسباني لصفوف الفريق، قال خليلوزيتش أن الجامعة الملكية المغربية بذلت قصارى جهدها لضم اللاعب لصفوف "أسود الأطلس" وتابع أنه كان قد تواصل مع الزلزولي منذ فترة وأوضح له الأخير رغبته في اللعب بقميص المنتخب المغربي.

وقال المدرب البوسني أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيتواصل مع إدارة برشلونة الإسباني من أجل السماح للاعب بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا وفي حالة عدم حدوث ذلك فإن الأمر سيكون "محزنا" على حد قوله.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون يوم التاسع من يناير وتستمر حتى السادس من شهر فبراير العام المقبل.

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