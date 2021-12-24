الأهلي يعلن مدة غياب السولية

قال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي يوم الجمعة، إن لاعب الوسط عمرو السولية سيغيب ثلاثة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة، لتحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة منتخب مصر الأولى في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم حال ضمه للقائمة النهائية.



وأصيب السولية قبل انطلاق مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقية، التي أقيمت يوم الأربعاء في قطر وتوج الفريق المصري بلقبها.



وقال طبيب الأهلي لموقع النادي: ‏الفحوصات الطبية التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع.



وتابع: بدأ السولية برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي.



ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون أمام نيجيريا في 11 يناير، وضم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر السولية للقائمة الأولية التي تتألف من 40 لاعبا.

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