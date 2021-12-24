الهلال يمدد عقد محمد البريك

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الجمعة، تجديد عقد محمد البريك، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي.

وأوضح الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عقد البريك سيمتد إلى 2025.

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ولعب صاحب الـ "29 عاما" في الموسم الحالي 605 دقيقة مع الهلال في 7 مباريات، علما بأنه بدأ مسيرته الرياضية مع النادي من مرحلة الفئات السنية، قبل وصوله إلى الفريق الأول، لكنه خاض تجربة إعارة مع الرائد، قبل أن يحقق مع الهلال عدة ألقاب أبرزها لقب دوري أبطال آسيا مرتين.