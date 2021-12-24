تعليق منافسات الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف بطولة الدوري رسمياً اعتباراً من 27 ديسمبر الحالي وحتى 6 فبراير لانشغال المنتخب الأول ببطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وأكدت السلطات المحلية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة البطولة في موعدها رغم الشائعات حيال الإلغاء أو التأجيل جراء جائحة كورونا.

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وتضمن قرار إيقاف الدوري المصري تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقررة في 30 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة، على أن يتم تحديد موعد جديد لها لاحقاً.

وتدرس رابطة الأندية أيضاً إقامة بطولة كأس الرابطة بمشاركة أندية الدوري دون لاعبيها المحترفين خلال فترة التوقف الدولي في يناير المقبل.