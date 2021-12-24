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فييرا: أمم إفريقيا مثل كأس أوروبا

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فييرا سيفقد 3 من لاعبي فريقه بسبب أمم إفريقيا

فييرا: أمم إفريقيا مثل كأس أوروبا

العربية. نت

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شدد الفرنسي باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، على أن بطولة كأس أمم إفريقيا تستحق مزيدًا من الاحترام.

وقال فييرا: أحترم وأفهم الشغف الذي يمتلكه اللاعبون لبطولة أمم إفريقيا وأهمية تمثيل منتخبات بلادهم، لذلك لن أمنع أي لاعب من فريقي من الذهاب للكاميرون.

وتابع: أؤمن أن البطولة يجب أن تحظى بمزيد من الاحترام، إنها مهمة مثل بطولة كأس أوروبا.

واختتم حديثه قائلًا: ربما يجب عليكم أيها الصحافيين أن تذهبوا للكاميرون لتغطيتها لتفهموا مدى أهميتها للناس هناك، لو حظيت البطولة بمزيد من الاهتمام لأدرك الجميع ما تمثله للقارة الإفريقية.

وسيفقد فييرا ثلاثة من لاعبي فريقه عند انطلاق البطولة في الكاميرون، هم: السنغالي شيخو كوياتيه، مهاجم ساحل العاج ويلفريد زاها ولاعب غانا جوردان آيو.

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