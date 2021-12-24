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كونتي: اجتماعنا مع الرابطة كان مضيعة للوقت

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كونتي غاضب من موقف رابطة الدوري الإنجليزي

كونتي: اجتماعنا مع الرابطة كان مضيعة للوقت

لندن - رويترز

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أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير يوم الجمعة، أن رابطة الدوري الإنجليزي تجاهلت تماما شكوى ومخاوف مدربي فرق البطولة حول جدول المباريات خلال هذه الفترة التي تشهد ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال كونتي للصحافيين قبل مباراة فريقه أمام كريستال بالاس يوم الأحد: بصراحة حاولنا التحدث خلال الاجتماع، حاول بعض المدربين التحدث من أجل البحث عن حل لكنني أعتقد أن كل شيء كان محددا سلفا.

وتابع: بالأمس كان هناك جدار أمامنا ولهذا السبب قررت ألا أدخل في المناقشة.

وأضاف: نعم أعتقد أن الاجتماع كان مضيعة للوقت، فعندما تجد جدارا أمامك لا تستطيع الكلام وطلب ما تشاء، جميع القرارات اتخذت قبل ذلك.

وعبر اللاعبون والمدربون عن قلقهم على سلامة وصحة اللاعبين في الوقت الذي سيتعين فيه على الكثير من الفرق خوض مباراتين خلال ثلاثة أيام بعد عيد الميلاد بينما تسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا في تأجيل بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ما نتج عنه تكدس وازدحام في برنامج المباريات.

وعقدت رابطة الدوري الممتاز اجتماعا مع مدربي وقائدي فرق البطولة يوم الخميس لبحث مشكلة كثرة المباريات خلال فترة الأعياد وما بعدها لكنها تمسكت بجدول المباريات دون تغيير.

وعانى توتنهام من تفشي العدوى بكورونا في صفوفه ولهذا السبب تأجلت ثلاث مباريات له في جميع المنافسات وقال كونتي أنه يخشى على صحة وسلامة لاعبيه في حالة أضطر هؤلاء اللاعبون بعد تعافيهم إلى خوض مباراتين في غضون ثلاثة أيام.

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