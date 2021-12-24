مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا

أكدت تقارير صحافية وجود محادثات بين البرتغالي جوزيه مورينيو والاتحاد النيجيري لكرة القدم من أجل إقناع الأول بقيادة منتخب "النسور الخضراء" في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

ويبحث الاتحاد النيجيري عن مدرب كفء لقيادة المنتخب بعد إقالة الألماني غيرنوت روهر قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة، بعد أن قضى 5 سنوات على دكة بدلاء المنتخب.

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وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس الاتحاد أماغو بينيك يستهدف التعاقد مع مدرب ريال مدريد، وإنتر ميلان، وتشيلسي وتوتنهام السابق جوزيه مورينيو.

وقال بينيك بهذا الشأن: لن أقول لكم إننا لم نتحدث مع مورينيو لأننا تحدثنا بالفعل، كلمته أنا ووزير الرياضة، إذا كان المدرب قادرا على منحنا لقب أمم إفريقيا سنختاره فورًا.

وتابع: المعيار الأول الذي نركز عليه في اختياراتنا هو مدى شغف المدرب للفوز بالألقاب، هذا سيسهل الكثير من الأشياء.

وتعاقد مورينيو مع روما لثلاث سنوات في مايو الماضي من أجل بناء مشروع فريق قادر على تحقيق البطولات إلا أن النتائج لا تخدمه حاليًا، إذ يحتل الفريق المركز السادس بفارق 14 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان في جدول ترتيب الدوري.

وإذا حدثت المفاجأة وتولى مورينيو تدريب نيجيريا سيلتقي مع لاعبه السابق محمد صلاح في كأس إفريقيا، إذا يتواجد منتخبا مصر ونيجيريا رفقة منتخبي السودان وغينيا بيساو في المجموعة الرابعة، بل ستجمع أولى مباريات المجموعة الفراعنة بالنسور يوم 11 يناير.

وكان مورينيو هو السبب الأساسي في تعاقد تشيلسي مع صلاح قادمًا من بازل بعد مواجهة الفريقين سابقًا في دوري أبطال أوروبا، وتواجها بعد ذلك عقب انضمام الدولي المصري لليفربول وتولي مورينيو المهمة الفنية لمانشستر يونايتد وتوتنهام.