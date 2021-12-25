النصر يستضيف الحزم وهدفه مواصلة الانتصارات

يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته، حينما يستضيف الحزم على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض ضمن مباريات الجولة 14 بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب النصر الجديد في إعادة فريقه لسكة الانتصارات والتي بدأت من أول لقاء له أمام الهلال حينما انتصر بهدفين نظيفين.

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ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد أن حجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بفوزه أمام ضيفه الاتفاق بهدف نظيف.

وسيفقد الأرجنتيني روسو لاعبه البرازيلي تاليسكا الموقوف بسبب تراكم البطاقات حيث من المتوقع أن يشارك بديلاً له بيتي مارتينيز، في حين تأكدت مشاركة المهاجم الكاميروني فينسيت أبوبكر بعد تعافيه من الاصابة.

ويدخل النصر المباراة برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، في المقابل يدخل الحزم المباراة بظروف فنية صعبة بعد الأداء الهزيل الذي قدمه في المراحل الأخيرة.

ولم يعرف الحزم طعم الانتصارات في آخر 7 مباريات له إذ خسر 4 مباريات وتعادل في 3 ليتراجع للمركز الأخير برصيد 11 نقطة.