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للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. الهلال يخسر مرتين متتاليتين

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الهلال الفتح
الهلال خسر أمام الفتح 3-2 يوم السبت

للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. الهلال يخسر مرتين متتاليتين

العربية.نت

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حاصرت الأرقام السلبية الهلال بعد خسارته أمام الفتح يوم السبت 2-3 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كان من ضمنها أنه تعرض إلى خسارتين متتاليتين في مسابقة الدوري للمرة الأولى منذ ما يقارب 6 أعوام.

وتعرّض الهلال لخسارتين متتاليتين من النصر والفتح وهو ما لم يحدث للفريق منذ فبراير 2016 ببطولة الدوري، حينما خسر من التعاون بهدف نظيف سجله إيفولو في الجولة 17، وخسر على ملعبه من الاتحاد بذات النتيجة بهدف زياد الصحافي في الجولة التالية، وكان اليوناني جورجيوس دونيس يتولى تدريب الفريق آنذاك.

وبالرغم من أن الفتح خسر أكبر عدد من المباريات بدوري المحترفين أمام الهلال بـ19 مباراة، وهز الهلال شباكه أكثر من أي فريق آخر في المسابقة بـ 62 هدفًا، إلا أنه نجح في التفوق على الأزرق للمرة الأولى منذ ديسمبر 2012 بالدوري، أي بعد 9 سنوات كاملة.

وتفوّق الفتح حينها بهدفين مقابل هدف عن طريق دوريس سالومو وإلتون جوزيه من ركلة جزاء، فيما سجل الكوري الجنوبي يو بيونغ سوو هدف الهلال، وكان الفرنسي أنطوان كومبواريه يقود الدفة الفنية للهلال حينها، بينما حصد التونسي فتحي الجبال نقاط المباراة تلك وبطولة الدوري بنهاية الموسم للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ النادي.

وفشل الهلال في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات متتالية بالدوري للمرة الأولى منذ الفترة ما بين ديسمبر 2020 ويناير 2021 تحت قيادة رازفان لوتشيسكو، إذ تعادل في المباريات الأربع آنذاك مع الاتحاد والشباب في ديسمبر، والباطن والأهلي في يناير.

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