حمد الله يصل إلى جدة.. وينتظر جماهير الاتحاد يوم الأحد

وصل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الجديد إلى جدة يوم السبت، وسط ترحيب من أنصار فريقه، وذلك عقب أسبوع من إعلان التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على تويتر فيديو قصيرا للاعب وهو يوجه رسالة للجماهير قائلًا: ننتظركم غدًا إن شاء الله.

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ويلتقي الاتحاد مع نظيره الاتفاق يوم الأحد خلال الجولة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي، ومن المقرر أن يتواجد المهاجم المغربي ضمن الحضور في المدرجات.

وأعلن الاتحاد عن التعاقد مع اللاعب منتصف الشهر الجاري بعقد يمتد لموسم ونصف دون الكشف عن التفاصيل المالية، وذلك عقب إنهاء إدارة النصر لعقد اللاعب لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة نهاية نوفمبر الماضي.

وانتقل حمدالله إلى النصر كلاعب حر في صيف 2018، وأصبح هدافاً تاريخياً للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودي مرتين، ويعد الاتحاد هو النادي الثامن في مسيرة اللاعب الذي بدأ حياته الاحترافية في المغرب ثم انتقل للنرويج وبعدها الصين، وكان الدوري القطري آخر محطاته قبل الانتقال للسعودية.