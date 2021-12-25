خطأ إكرامي يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري

ارتكب الحارس شريف إكرامي خطأ في بداية الشوط الثاني ليحرم فريقه بيراميدز من التقدم لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع إنبي يوم السبت.



وتقدم بيراميدز عن طريق محمود وادي في الدقيقة 42، لكن زميله إكرامي أهدى إنبي هدف التعادل بعد أربع دقائق من الاستراحة.



ورفع بيراميدز رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات متأخرا بنقطة واحدة عن الأهلي المتصدر والذي يلعب ضد فيوتشر يوم الأحد.



وكاد بيراميدز أن يتقدم بعد ثماني دقائق من البداية، لكن تسديدة إيريك تراوري ارتدت من القائم الأيسر.



وأرسل أحمد توفيق تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، وقفز تراوري أعلى من الجميع ليضعها بضربة رأس بجوار المرمى.



ومنح الفلسطيني وادي التقدم لبيراميدز بعد تمريرة عرضية من تراوري ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم متساويا مع أربعة لاعبين آخرين في صدارة قائمة هدافي الدوري.



وفي بداية الشوط الثاني أرسل محمود داوود ركلة ركنية سقطت من يد الحارس إكرامي ليضعها أحمد يحيى في المرمى.



وسدد رمضان صبحي كرة ارتدت من القائم قبل 12 دقيقة من النهاية، وكاد محمود جاد حارس إنبي أن يهدي الفوز لبيراميدز في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما خرج من مرماه لإبعاد كرة لكنها وصلت إلى إبراهيم عادل الذي أطاح بها خارج المرمى الخالي.

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