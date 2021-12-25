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بحضور حمدالله.. الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته على حساب الاتفاق

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الاتحاد الاتفاق
الفريقان انتصرا خلال آخر مبارياتهما في الدوري السعودي

بحضور حمدالله.. الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته على حساب الاتفاق

فيصل الحربي - الرياض

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يسعى اتحاد جدة لتعزيز صدارته حينما يستضيف الاتفاق على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مباريات الأسبوع 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويترقب جمهور الاتحاد حضور المغربي عبد الرزاق حمد الله للمباراة من المدرجات بعد وصوله جدة يوم السبت وخوضه لأولى تدريباته مع الفريق.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك عقب فوزه المثير أمام مضيفه الفتح 3-2، وانتصاره على الطائي بهدف نظيف في آخر جولاته بالدوري.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في تعويض خسارته في كأس الملك ومواصلة حصده للنقاط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر الاتفاق كأس الملك مبكراً بعد خسارته بهدف نظيف أمام مضيفه النصر يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي.

وعلى العكس قدّم الاتفاق أداءً مميزاً في آخر مرحلتين قبل التوقف، حيث حقق فوزين أمام مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة وأمام ضيفه الفيصلي بهدف نظيف، ليرفع رصيده الى 16 نقطة متقدماً للمركز الثامن.

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