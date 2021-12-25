ماني: صلاح أفضل لاعب في العالم

أثنى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي على زميله محمد صلاح ووصفه بأفضل لاعب في العالم.

وقال ماني خلال مقابلته مع "سوكر إيه إم": أعتقد أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم الآن، هل يمكنك أن تذكر لاعبًا أفضل حاليًا؟ لا، لا يمكنك الاختلاف.

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وتابع: صلاح يُثبت ذلك داخل الملعب كل أسبوع، أستمتع باللعب معه، إنه يسجل لنا العديد من الأهداف ونحن محظوظون لوجوده معنا.

وعند سؤاله من الأسرع بينكما؟ أجاب ماني: في المسافات القصيرة أنا أسرع منه، وفي المسافات الطويلة أنا أسرع أيضًا.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بـ15 هدفًا، بينما يحتلّ ماني المركز الخامس بـ7 أهداف متساويًا مع رونالدو، سون، وبيرناردو سيلفا.