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أرسنال يعزز موقعه في "الرابع" بفوز كبير على نوريتش

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أرسنال
الانتصار الخامس على التوالي لأرسنال في جميع البطولات

أرسنال يعزز موقعه في "الرابع" بفوز كبير على نوريتش

لندن - رويترز

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فاز أرسنال 5-صفر بسهولة على نوريتش سيتي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي يوم الأحد بفضل ثنائية بوكايو ساكا ليعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 35 نقطة من 19 مباراة بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري، والخامس بجميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 2018.

وتقدم أرسنال بعد ست دقائق عن طريق ساكا، الذي وضع الكرة في شباك الحارس أنغوس جان بعد سلسلة من التمريرات السلسة انتهت عند مارتن أوديغارد الذي هيأ الكرة إلى الجناح الإنجليزي.

وأحرز كيران تيرني الهدف الثاني من هجمة مرتدة قبل الاستراحة مباشرة بعد تمريرة أخرى من أوديغارد إلى الظهير الأيسر الاسكتلندي، الذي سدد كرة منخفضة في الشباك.

وسجل ساكا هدف أرسنال الثالث في الدقيقة 67 بتسديدة أخرى منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يتعرض ألكسندر لاكازيت إلى إعاقة داخل المنطقة ليسجل بنفسه الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

واختتم البديل إميل سميث رو الخماسية من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع باستاد كارو رود.

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