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الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا

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الاتحاد الإفريقي
السماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أندتهم حتى 3 يناير

الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا

رويترز

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد، أن اللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون الشهر المقبل سيُسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم مما سبب ارتياحًا للعديد من الأندية الأوروبية.

وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.

لكن الاتحاد الإفريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر والثالث من يناير ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الإفريقية التي تنطلق في التاسع من يناير.

وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 ديسمبر وهو الموعد الرسمي رغم أن بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية.

وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب أُرسل يوم الأحد إلى المنتدى الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية: تم اتخاذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة مع الاعتراف بحقيقة أن هذه الأندية تأثرت سلبا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم.

وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الإفريقية في منتصف الموسم في أوروبا، إذ يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.

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