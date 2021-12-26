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سيتي يمطر شباك ليستر بسداسية في انتصاره التاسع على التوالي

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مانشستر سيتي
الانتصار التاسع على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سيتي يمطر شباك ليستر بسداسية في انتصاره التاسع على التوالي

لندن - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي انتفاضته القوية ببطولة الدوري الإنجليزي وأرسل هدية ثمينة لجماهيره في احتفالات أعياد الميلاد عقب فوزه الكاسح 6 - 3 على ضيفه ليستر سيتي، يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة للبطولة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي في البطولة إلى 47 نقطة، ليحكم قبضته أكثر على الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول الذي تأجل لقائه ضد ضيفه ليدز يونايتد بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراد الفريق الأبيض.

وتوقف رصيد ليستر سيتي الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز التاسع، علما أن هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها الفريق خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا عن طريق نجمه البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الجناح الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، فيما أحرز الألماني إيلكاي غندوغان ورحيم سترلينغ الهدفين الثالث والرابع للفريق السماوي في الدقيقتين 21 و25 من ركلة جزاء على الترتيب.

وانتفض ليستر في بداية الشوط الثاني الذي قلص خلاله الفارق، بعدما أحرز جيمس ماديسون الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 55 ليصبح هذا هو أول هدف يسكن مرمى مانشستر سيتي بعدما حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث الماضية بالمسابقة.

وأضاف أديمولا لوكمان والنيجيري كيلتيشي إيهياناتشو الهدفين الثاني والثالث لليستر في الدقيقتين 59 و65 على الترتيب لكن مانشستر سيتي أوقف صحوة منافسه في المباراة بعدما أضاف لاعبه الإسباني آيميريك لابورت الهدف الخامس في الدقيقة 69.

وأنهى رحيم سترلينغ مهرجان الأهداف التي شهدتها المباراة بعدما سجل الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 87.

ومنذ خسارته صفر-2 أمام ضيفه كريستال بالاس في 30 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة للبطولة لم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في البطولة إذ اجتاز جميع منافسيه في لقاءاته التسعة الأخيرة التي شهدت تسجيله 30 هدفا فيما سكنت شباكه 6 أهداف.

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