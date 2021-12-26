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الرائد والأهلي.. لقاء استعادة التوازن

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الأهلي الرائد
الفريقان لم يحققا الفوز خلال آخر مباراتين لهما بالدوري

الرائد والأهلي.. لقاء استعادة التوازن

الرياض - فيصل الحربي

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يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً أمام الرائد يوم الإثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة 14 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يريد صاحب الأرض الرائد تصحيح المسار بعد تذبذب أدائه في الفترة الأخيرة.

وواصل الأهلي تعثره بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في آخر مباراتين بالدوري أمام أبها والنصر ليتراجع للمركز 11 برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الحزم متذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى الرائد للعودة لسكة الانتصارات التي فقدها في آخر مرحلتين والتقدم أكثر في سلّم الترتيب.

وانخفض أداء الرائد في آخر 3 مباريات خاضها حيث تعادل أمام النصر وخسر أمام الشباب في الدوري وغادر كأس الملك مبكراً بعد خسارته أمام الهلال يوم الإثنين.

ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز السابع برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الخامس.

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