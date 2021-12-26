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الزمالك يتصدر الدوري المصري مؤقتًا برباعية في "المحلة"

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الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا

الزمالك يتصدر الدوري المصري مؤقتًا برباعية في "المحلة"

القاهرة - د ب أ

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اكتسح الزمالك ضيفه غزل المحلة 4 - صفر، يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم.

وبهذا الفوز نجح الزمالك في اعتلاء صدارة ترتيب المسابقة مؤقتا برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الذي خاض ست مباريات فقط، ويلعب غدا أمام فيوتشر.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند عشر نقاط في المركز العاشر.

وتقدم الزمالك عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 35، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 71 أضاف المغربي محمد أوناجم الهدف الثالث للزمالك، قبل أن يضاعف مواطنه أشرف بن شرقي النتيجة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 74.

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