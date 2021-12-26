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الشباب يواجه التعاون بحثاً عن تضييق الخناق على الاتحاد

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الشباب الثالث يواجه التعاون قبل الأخير في قائمة الترتيب

الشباب يواجه التعاون بحثاً عن تضييق الخناق على الاتحاد

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى الشباب لتضييق الخناق على المتصدر اتحاد جدة، حينما يستضيف التعاون على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في ختام المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع الشباب لمواصلة انتصاراته وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر اتحاد جدة الى نقطة وحيدة بعد فوز الأخير أمام ضيفه الاتفاق 3-2.

ويدخل الشباب المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء الكبير الذي قدمه الفريق في مباراة ضمك الماضية في ثمن نهائي كأس الملك حينما انتصر بخماسية نظيفة.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة عن ضمك الذي تعثر بالتعادل أمام الباطن يوم السبت وبفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة.

وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في آخر مرحلتين ليبقى محاصراً في دائرة الخطر.

ولم يعرف التعاون طعم الفوز في المرحلتين السابقتين بخسارته أمام الباطن وتعادله أمام الفيحاء ليتراجع للمركز قبل الأخير وبفارق الأهداف عن الحزم متذيل الترتيب.

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