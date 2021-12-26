تأجيل مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا بسبب كورونا

قالت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأحد إنها قررت تأجيل مباراة ليدز يونايتد مع ضيفه أستون فيلا المقررة يوم الثلاثاء إلى موعد لاحق، بسبب وجود حالات عدوى بفيروس كورونا وعدد من الإصابات في صفوف ليدز.



وأضافت الرابطة في بيان لها: جاء قرار التأجيل نتيجة استمرار ظهور حالات عدوى بكورونا إلى جانب الإصابات في صفوف ليدز، وهو ما تسبب أيضا في تأجيل مباراته التي كانت مقررة يوم الأحد أمام ليفربول.



وأشار البيان إلى موافقة مجلس الإدارة على طلب التأجيل، نظرًا لأن الفريق لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة.

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