لوكاكو يعيد تشيلسي إلى الانتصارات على حساب أستون فيلا

شارك روميلو لوكاكو بديلا وأحرز هدفًا ليقود تشيلسي للفوز 3-1 على مضيفه أستون فيلا بعدما غاب عن آخر مباراتين لفريقه بسبب إصابته بكورونا، فيما سجل لاعب الوسط جورجينيو هدفين من ركلتي جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.



وتقدم فيلا في الدقيقة 28 بمساعدة الحظ عندما اصطدمت تمريرة مات تارجت العرضية برأس مدافع تشيلسي ريس جيمس وسقطت في المرمى من فوق الحارس إدوارد مندي.



وأدرك فريق المدرب توماس توخيل التعادل بعد ست دقائق لاحقة عندما ارتكب ماتي كاش مخالفة متهورة ضد كالوم هودسون-أودوي داخل المنطقة ونفذ جورجينيو ركلة الجزاء بهدوء في المرمى.



وترك لوكاكو الذي شارك قبل بداية الشوط الثاني أثرا فوريا وسجل هدفا جميلا بضربة رأس عقب تمريرة عرضية من هودسون-أودوي ليضع تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 56.



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سقط لوكاكو داخل المنطقة بعد عرقلة من مدافع فيلا إزري كونسا ولم يخطئ جورجينيو من علامة الجزاء مرة أخرى ليحسم النقاط الثلاث لصالح تشيلسي الذي تساوى الآن مع ليفربول صاحب المركز الثاني ولكل منهما 41 نقطة، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

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