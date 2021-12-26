مدرب غافي يكشف سبب تفضيله برشلونة على ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن بابلو مارتن غافيرا الشهير بـ "غافي" اختار الانضمام لبرشلونة بالرغم من وجود عروض له من قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتحدث مدرب اللاعب الأسبق في نادي لوس بالاسيوس الذي يقع في مقاطعة إشبيلية في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" قائلًا: علمت أن ريال مدريد وأتلتيكو يريدان اللاعب لكنه أخبر والده أن أفضل لاعبي العالم متواجدون في برشلونة، لذلك أراد اللعب هناك.

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وتابع: حظي اللاعب باهتمام الأندية الكبيرة منذ بدايته، خاصة إشبيلية وريال بيتيس بسبب قرب المسافة.

وأضاف: لكن برشلونة نجح في التوقيع معه بعد أن حصد جائزة أفضل لاعب خلال بطولة أقيمت في غرب البرتغال. قضى فترة معايشة مع أندية مدريد إلا أنه كان واضحًا منذ البداية، لو كان عليه الاختيار بين الأندية الكبيرة سيختار برشلونة.

ولعب غافي 16 مباراة مع برشلونة بالدوري هذا الموسم ساهم خلالها بأربعة أهداف، إذ صنع ثلاثة وسجل هدفًا وحيدًا.