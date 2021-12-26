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مرتضى منصور يأمل في فتح صفحة جديدة مع الأهلي

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مرتضى منصور
براءة مرتضى منصور في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب

مرتضى منصور يأمل في فتح صفحة جديدة مع الأهلي

القاهرة - د ب أ

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أعرب المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن آماله في فتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وصرح مرتضي منصور للموقع الرسمي للزمالك أنه يتمنى بصدور هذا الحكم إغلاق صفحة الخلافات مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما خاصة أنه يحترم النادي الأهلي كمؤسسة رياضية مصرية تشارك نادي الزمالك في إمداد جميع منتخبات مصر باللاعبين في كل الألعاب الرياضية.

جاء هذا بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية يوم الأحد حكما في القضية رقم 1451 لسنة 2021 جنح اقتصادية، ببراءة منصور في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي.

وقام الخطيب برفع دعوى قضائية ضد مرتضى منصور اتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع فيديو قام منصور بنشرها عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

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