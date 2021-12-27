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الأهلي يتعثر للمرة الأولى في الدوري المصري

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الأهلي فيوتشر
الأهلي فقد نقطتين بتعادله مع فيوتشر

الأهلي يتعثر للمرة الأولى في الدوري المصري

القاهرة - د ب أ

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سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه فيوتشر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد والمؤجلة من الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة الثالثة، وتعادل فيوتشر بهدف سجله كريم نيدفيد في الدقيقة 57.

ويعد هذا التعثر هو الأول للأهلي في مسابقة الدوري إذ فاز في جميع المباريات الست السابقة التي خاضها.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام الزمالك، كما رفع فيوتشر رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

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