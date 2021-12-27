الجيش الملكي يحتج على تأجيل مباراته مع الرجاء بسبب كورونا

تقدم الجيش الملكي باحتجاج على قرار رابطة الدوري المغربي لكرة القدم بتأجيل مباراته ضد ضيفه الرجاء بعد دخول الأخير في الحجر الصحي الإلزامي بعد العودة من قطر بعدما خسر أمام الأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقي.



وكان من المفترض أن يلعب الجيش ثالث الترتيب برصيد 23 نقطة ضد الرجاء صاحب المركز الثالث وله 27 نقطة يوم الإثنين.



وقال الجيش في بيان رسمي: تستنكر مكونات نادي الجيش الملكي قرار العصبة الاحترافية لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الرجاء الرياضي المبرمجة يوم الاثنين في خرق لقانون المنافسات الذي عممته الأندية والمرتبط بتبعات فيروس كورونا وانعكاساته على المشهد الكروي.



وتعجبت إدارة الجيش من قرار التأجيل قبل يوم واحد من إقامة المباراة.



وأضاف البيان: الفرق توصلت بدورية تنص علی ضرورة خوض المباريات في موعدها وأنها لا تعتبر تبعات فيروس كورونا قوة قاهرة تستوجب عدم خوض المباريات.



وأشارت إدارة الجيش إلى اتفاقية الأندية في 22 يونيو 2020 والتي نصت على أنه في حال تعذر على أي فريق خوض مباراة بسبب عدم امتلاكه الحد الأدنى من اللاعبين، أو لم يتمكن من الحضور إلى مكان إجراء المباراة بسبب قيود التنقل أو أسباب أخرى مرتبطة بعدوى كوفيد-19، فإن الفريق يعتبر خاسرا في هذه المباراة بنتيجة 2-0، باستثناء الحالات الأخرى المتعلقة بالقوة القاهرة، وغير المرتبطة بعدوى كوفيد-19.



وتسمح رابطة الدوري المغربي بإقامة المباراة لو امتلك كل فريق 11 لاعبا من بينهم حارس مرمى بالإضافة إلى أربعة لاعبين احتياطيين.



وكانت رابطة الدوري قالت في بيان: في ظل المحافظة على صحة كل المتداخلين في هذه المباراة وتطبيقا للاحترازات الصحية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل المباراة السالفة الذكر و ستحدد موعدها لاحقا.



وكان الرجاء أعلن إصابة لاعبه محمد الناهيري بفيروس كورونا خلال وجوده في قطر ودخل الحجر الصحي بأحد فنادق الدار البيضاء، كما تم نقل المهاجم حميد أحداد والقائد محسن متولي إلى مستشفى بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس.



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